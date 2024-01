Lazio-Napoli 0-0 | la cronaca

(Di domenica 28 gennaio 2024) ROMA –finisce 0-0. Questo il responso del posticipo di campionato giocatosi oggi pomeriggio allo stadio Olimpico di Roma. Ecco la. Al 10? Di Lorenzo stende Castellanos, qualche protesta ma per Orsato si può proseguire. All’11’ ci prova Cataldi con un destro su calcio piazzato e la sfera termina alta sopra la traversa. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Inzaghi senza paura: “Io a rischio? Porto ricavi e trofei”-Bologna risultato finale 3-2, partita dalle mille emozioni ma la spuntano i partenopei La ripresa secondo Inzaghi: “migliore d’Europa, ma l’Inter ci crede” Juventus-Udinese, Allegri: “Sarà una partita complicata come tutte” Inzaghi carica l’Inter: “Voglio una reazione ...

La Lazio non sa più segnare. Lo scontro diretto per il quarto posto contro un Napoli nettamente rimaneggiato fa riemergere - ancora una... (calciomercato)

Lazio e Napoli non si fanno male nella sfida delle assenze e conquistano un punto a testa che muove poco la classifica. Si riparte dalla prestazione, in una sfida in cui i biancocelesti erano a ranghi ...Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica la seduta di ripresa della squadra di Sarri in vista della sfida di domenica contr l’Atalanta. COMUNICATO– «Archiviato il match contro il Napoli, la ...Pagelle – Gara per nulla entusiasmante, senza alcun dubbio. Lazio/Napoli, vuoi per le emergenze e le difficoltà del momento, da ambo le parti, ha deluso le aspettative. Padroni di casa con poche idee, ...