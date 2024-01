Lazio-Napoli 0-0 | è iniziata all’Olimpico | il Napoli manovra per primo il pallone LIVE

(Di domenica 28 gennaio 2024), diretta testuale della partita. Sarri deve fare a meno di Immobile e Zaccagni. Spazio quindi a Castellanos, Isaksen e Felipe Anderson. Mazzari in piena emergenza, rosa quasi ai minimi storici. Ci sono però Politano e Raspadori, con Ngonge dalla panchina. A centrocampo ritornano Demme e Zielinski. Ostigard in difesa, con Di Lorenzo che passa a destra e Mario Rui sulla fascia opposta.Dopo il minuto di silenzio per ricordare Gigi Riva, arriva il fFischio d’inizio di Orsato, è. La partita sarà arbitrata da Orsato. Gli assistenti saranno Berti e Moro, quarto uomo Sacchi. Al Var ci sarà Irrati, Paterna l’Avarfischio ...

Previsto per le 18.00 il fischio d’inizio della sfida tra Lazio e Napoli che andrà in scena all’Olimpico. Mazzarri non potrà sfruttare Simeone e Kvaratskhelia, oltre a Osimhen impegnato in Coppa ...16.55 - Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Napoli, match delle 18 valido per la 22ª giornata di Serie A. Mazzarri deve fare a meno di ben 9 uomini, mancano gli squalificati: Simeone, Cajuste e ...Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Lazio di Sarri e il Napoli di Mazzarri in tempo reale La Lazio riceve il Napoli a Roma in una gara molto delicata valida per la ventiduesima ...