Lazio-Napoli 0-0 | è iniziata all’Olimpico | il Napoli manovra il pallone LIVE

(Di domenica 28 gennaio 2024), diretta testuale della partita. Sarri deve fare a meno di Immobile e Zaccagni. Spazio quindi a Castellanos, Isaksen e Felipe Anderson. Mazzari in piena emergenza, rosa quasi ai minimi storici. Ci sono però Politano e Raspadori, con Ngonge dalla panchina. A centrocampo ritornano Demme e Zielinski. Ostigard in difesa, con Di Lorenzo che passa a destra e Mario Rui sulla fascia opposta.10? – Punizione. Di Lorenzo duro su Castellanos. Orsato fischia e assegna la punizione dalla tre quarti. Juan Jesus spazza di testa, poi arriva il tiro di Cataldi. Alto. 9? – Nessuna occasione da segnalare. Ilgestisce il. Laquando può, prova a ...

Alle ore 18:00 il fischio d'inizio di Lazio-Napoli partita valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Tante le assenze per le due squadre reduci dalla Final Four della Supercoppa ...FORMAZIONI UFFICIALI - Il Napoli si schiera in campo con un 3-5-1-1 ...FORMAZIONI UFFICIALI - La Lazio si schiera in campo con un 4-3-3: Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, ...La Lazio, dopo il post subito dopo la vittoria all'Australian Open, torna a festeggiare l'impresa di Jannik Sinner anche akll'Olimpico. Lo speaker accompagnato da una foto del campione di tennis di ...