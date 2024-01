Lazio-Napoli 0-0

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Finisce 0-0 la sfida tra. Dopo quattro vittorie di fila in campionato, la squadra di Sarri impatta contro i partenopei. Primo tempo avaro di emozioni: l'unico che si rende pericoloso è il laziale Isaksen per due volte ma le sue conclusioni sono sempre alte. A inizio ripresa lava in gol con Castellanos, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Ilpensa più a difendersi che ad affondare. Al 39' partenopei pericolosi con una punizione di Zielinski ma poi niente più.