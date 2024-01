Lazio | Martusciello | “Siamo contenti | è mancato solo il gol”

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Il punto col Napoli? Nel primo tempostati contratti, affrontavamo una signora squadra, loro palleggiano bene ed era complicato. Nel secondo tempo grazie a una prova di coraggioavanzati, nonriusciti a far gol ma. Si è fatta una prestazione di sofferenza, il bicchiere è tanto pieno, non mezzo pieno, dispiaceper il risultato ma importa lo spirito vinto nel secondo tempo“. Lo ha detto a Dazn Giovanni, vice allenatore della(Maurizio Sarri non si è potuto presentare alla tv per un lutto improvviso), dopo il pareggio a reti inviolate col Napoli. “Ci èquel pizzico di cattiveria sotto porta, ma ci teniamo la grande prestazione di squadra. ...

La gara tra Lazio e Napoli finisce con un pareggio a occhiali, ma dal punto di vista dello spettacolo non c'è stato nulla. I biancocelesti provavano a scardinare il catenaccio degli azzurri, ma senza ...La Lazio non va oltre il pareggio a reti bianche contro un Napoli largamente rimaneggiato: un’occasione mancata per i biancocelesti, con Martusciello che la analizza nel postpartita La Lazio perde una ...Finisce 0-0 l'incontro fra Lazio e Napoli, andato in scena all'Olimpico e valevole per la 22ª giornata di Serie A. Pareggio a reti inviolate che lascia l'amaro in bocca alle due squadre, entrambe in c ...