Lazio, Martusciello: 'Ecco cosa sta dimostrando ora Isaksen' (Di domenica 28 gennaio 2024) Giovanni Martusciello, vice allenatore della Lazio, parla ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 con il Napoli. Martusciello parla al posto di Maurizio... Leggi tutta la notizia su calciomercato (Di domenica 28 gennaio 2024) Giovanni, vice allenatore della, parla ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 con il Napoli.parla al posto di Maurizio...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

" per analizzare il pareggio e la prestazione della Lazio contro il Napoli, è intervenuto il vice di Sarri, Martusciello. Queste le parole: "Si giocava contro una squadra forte, che annovera giocatori ...

Giovanni Martusciello, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale del match contro il Napoli Giovanni Martusciello ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il fischio ...

Cambio di formazione last minute per la Fiorentina. Vincenzo Italiano perde Riccardo Sottil. L'esterno non è ancora al meglio e deve alzare bandiera bianca. Al suo posto gioca perciò M'Bala Nzola, ver ...