Lazio | lutto improvviso per Sarri | l’allenatore biancoceleste ha abbandonato subito l’Olimpico

(Di domenica 28 gennaio 2024) Maurizionon è intervenuto nel post-partita di-Napoli perché è stato colpito da uned haprima lo Stadio Olimpico. Ai microfoni di DAZN e in conferenza stampa parlerà per i biancocelesti il vice Giovanni Martusciello. SportFace.

La sfida dell’Olimpico tra Lazio e Napoli si è conclusa sul risultato di 0-0. La gara valida per la 22ª giornata del campionato di Serie A non è ... (calcioweb.eu)

Grave Lutto familiare per Maurizio Sarri durante Lazio-Napoli : il tecnico biancoceleste ha subito lasciato lo stadio senza parla re in ... (napolipiu)

La Lazio ottiene solo un punto in casa contro il Napoli ma al termine della partita Maurizio Sarri non si è presentato ai microfoni di DAZN per la consueta intervista post-partita. L'allenatore ...Rino Cesarano, nel corso del suo intervento ai microfoni di Canale 21, ha analizzato quanto è accaduto nel corso della partita tra la Lazio e il Napoli. Lazio e Napoli avevano intenzione di vincere ...Martusciello ha proseguito: "Prestazione di presenza, di sofferenza, il Napoli ti porta a correre a vuoto. Questa cosa l'abbiamo soffocata con prepotenza e nel cercare le occasioni. Sembrava che stess ...