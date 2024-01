Lazio | il vice di Sarri | “Una signora partita a livello di spirito Ci è mancato il gol”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ildi Maurizio, Giovanni Martusciello, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida con il Napoli. Napoli efalliscono l’avvicinamento al quarto posto occupato dall’Atalanta conquistando un solo punto per parte. I biancocelesti diinterrompono la striscia positiva in campionato, i partenopei agganciano la Roma a 32 punti, ma rimangono al nono posto. A commentare la prestazione dei suoi in conferenza stampa è intervenuto ildi Maurizio(colpito da un lutto famigliare), Giovanni Martusciello: “Il primo tempo siamo entrati più contratti, davanti avevamo unasquadra con un grande palleggio, dovevamo pensare a come evitare di subire imbucate. Nel secondo tempo, anche grazie al coraggio, lo abbiamo superato avanzando di ...