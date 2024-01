Lazio e Napoli si equivalgono Pari a reti bianche all’Olimpico

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 gennaio 2024)finisce 0-0. Partita noiosa, senza particolari occasioni e figlia anche delle numerose assenze per Walter Mazzarri. La classifica si muove poco dopo il match delle 18. UN PUNTO A TESTA –finisce con il risultato di 0-0. Le due squadre che sono state battute dall’Inter in Supercoppa Italiana appena una settimana fa siallo Stadio Olimpico di Roma, in una partita dalle pochissime emozioni. È la squadra di Maurizio Sarri a provare di più il colpaccio, manca sempre però la precisione nell’ultimo passaggio. Gustav Isaksen è il più pericoloso, anche se nel secondo tempo spreca un’enorme occasione passando la palla davanti alla porta a Taty Castellanos invece di tirare. Allo stesso attaccante è stato annullato un gol splendido in rovesciata per fuorigioco millimetrico. ...