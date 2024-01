Lazio e Napoli non si fanno male | lo spareggio Champions finisce 0-0

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gennaio 2024 –con un deludente 0-0 la sfidadell’Olimpico tra, che danno vita a una partita bloccata con un solo tiro in porta in 95 minuti. Primo tempo sotto tono e ripresa con i padroni di casa che ci provano un po’ di più ma senza creare particolari problemi a Gollini. In classifica i biancocelesti, che interrompono una striscia di 4 vittorie di fila in Serie A. agganciano momentaneamente la Fiorentina, impegnata tra poco in casa con l’Inter, al 5° posto con 34 punti, due in più degli azzurri che sono ottavi insieme alla Roma. Il match La prima chance della partita è per laal 13?: strappo di Luis Alberto che premia il taglio centrale di Isaksen che di sinistro conclude alto. Il match è molto tattico, con le squadre che non prendono rischi e concedono ...