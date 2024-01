Lavoro nero a Sant’Antimo Sanzioni totali per 39mila euro

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 28 gennaio 2024). Controllata una discoteca e la società che per questa si occupava di “security” elevate. La notte del 27 gennaio i Carabinieri della Tenenza die i loro colleghi del Nucleo Ispettorato delhanno controllato una nota discoteca del posto e la sua “security”. Le verifiche dei militari dell’Arma nell’ambito di un servizio finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno delsommerso. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Per quanto concerne il locale di intrattenimento, durante le operazioni, i carabinieri hanno trovato trentotto lavoratori di questi due erano in ...