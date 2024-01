L’autonomia differenziata e l’egemonia culturale leghista Scrive Sisci

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 28 gennaio 2024) Al di là dei numeri sulla carta e nei seggi, chi hadel governo di Giorgia Meloni, il partito di maggioranza relativo FdI, (Fratelli d’Italia), o uno dei partner di minoranza, la Lega o Forza Italia? Col passaggio in Senato della riforma sulla autonomiadelle regioni la Lega prova di averedell’esecutivo. Infatti nulla di più diverso di questa autonomia che tendenzialmente spacca l’Italia dovrebbe essere nel programma “nazionalista” di FdI. Invece il potere al nord, il “da Firenze in giù l’Italia non c’è più”, il “forza Etna” e “Forza Vesuvio”, promossi nei fatti dalla riforma, sono nel vecchio Dna valoriale della Lega. La questione delè fondamentale. Il Pci, pur non al potere, riuscì a ...