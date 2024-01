L' automobile intelligente di Apple? Quando esce l' iCar di cui si parla da 10 anni

Il Gruppo guidato da Carlos Tavares ha infatti reso nota l’acquisizione del framework di intelligenza artificiale (IA), dei ...le esperienze personalizzate in auto in grado di adattarsi alle ...7 airbag, Active Park Assist (Parcheggio semi automatico), Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, Attacchi ISOFIX su entrambi sedili posteriori, Audio CD/MP3 - SYNC 3, Auto Headlamp ...di ...In California si pensa di usare l'intelligenza artificiale per limitare la velocità delle auto secondo i limiti previsti dalla legge ...