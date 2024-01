Lautaro segna | Gonzalez sbaglia il rigore | Fiorentina-Inter è 0-1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Firenze, 28 gennaio 2024 - Potrebbe essere una di quelle giornate da turning point. L’sfrutta bene il pareggio della Juve con l'Empoli ed espugna Firenze grazie ad una incornata del solito. Quinta vittoria consecutiva di inizio anno, 54 punti, uno in più della Juve, e di nuovo vetta prima dello scontro diretto di San Siro. Sommer si erge a eroe rimediando a un proprio errore e para ildinel secondo tempo. Senza Barella e Calhanoglu i nerazzurri portano a casa un prezioso risultato che può lanciare la volata scudetto. Inzaghi può sorridere. ApreItaliano sceglie Nzola centravanti, a supporto ci sono Ikone, e Bonaventura, in campo anche Beltran sotto punta. Inzaghi lascia fuori Dimarco, un po’ a sorpresa, gioca Augusto, mentre in mezzo Frattesi e Asllani ...