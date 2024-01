L’ascesa di Sinner dall’Alto Adige all’Australian Open vinto E non è finita | ecco quando può diventare il numero 1 al mondo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024)a Melbourne, dal 16 agosto 2001 al 28 gennaio 2024. Una parabola durata esattamente 8.200 giorni, composta da speranze, annunci, vittorie e delusioni. È il viaggio di Jannik, il nuovo campione degli Australian. Il primo italiano nella storia a riuscirci. Un percorso che vogliamo ripercorrere, per raccontare quello che è stato e anche per guardare oltre. Il tutto però partendo da un punto preciso, situato a pochi chilometri dal confine austriaco, in provincia di Bolzano. È il paese di San Candido. È qui infatti che nasce il 16 agosto 2001, figlio di Siglinde e Hanspeter. Il primo sport disono gli sci: ha 3 anni e mezzoli inforca. Sci e non solo però, perché il giovane Jannik inizia a prendere dimestichezza anche con la racchetta. Per un po’ i ...