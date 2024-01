Lariani sconfitti Como | stop inatteso contro l’Ascoli Strefezza in arrivo

(Di domenica 28 gennaio 2024)Ilperde inaspettatamente in casaper 2-0, ma si consola con l’sul mercato di Gabriel(ieri lo scambio di documenti col Lecce). Prima occasione al 17’, Da Cunha serve il taglio di Cutrone che davanti a Viviano tira alto. Ancora Cutrone al 29’ con una girata dalla distanza che Viviano respinge con difficoltà. Al 44’ Blanco fugge a destra, traversone in mezzo per Gabrielloni, spinto alle spalle da Bellusci che sfiora la palla con il braccio. Collu prima assegna il rigore, poi consulta il Var e annulla la massima punizione. A inizio ripresa, dopo Verdi, anche Cutrone è costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto il nuovo acquisto Nsame. La partita s’ incattivisce e gli uomini di Roberts (nella foto) restano in 10 al 15’ per una gomitata di ...

C'era attesa ieri sull'ultimo derby lariano che chiudeva la prima fase del campionato ...a Cantù e si sono imposte in volata contro il Villa Guardia per 43-41. Una sconfitta indolore per il GSV già ...La proprietà è ricca e i lariani possono davvero sperare nella promozione in ...gli azzurri non perdono quattro turni di campionato (due vittorie, due pareggi e una sconfitta) e arrivano a questo ...Dopo una striscia positiva di risultati il Como perde in casa contro l’Ascoli davanti ad oltre 5mila spettatori. Un secco 2-0 e lariani – rimasti in 10 dopo l’espulsione di Odenthal al 60' – che non ...