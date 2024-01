Lara Gut-Behrami vince il superG di Cortina Sofia Goggia accarezza il podio | sprazzi di Bassino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) Colpo doppio diGut-neldi. La svizzera conquista la sua quarantunesima vittoria in Coppa del Mondo, andando a prendersi la vetta della classifica di specialità. Una tre giorni decisamente importante per la campionessa elvetica, che adesso comincia a mettere pressione a Mikaela Shiffrin anche per quanto riguarda la classifica generale, visto che non si sa quando l’americana rientrerà nel circuito. Una Gut-perfetta nella seconda parte dell’Olympia delle Tofane, dove ha fatto la differenza rispetto a tutte le avversarie. Al secondo posto ha concluso l’austriaca Stephanie Venier, che ha concluso a 21 centesimi dalla vincitrice, ma completando anche lei un trittico difenomenale (ha vinto anche la prima discesa). Quartoin ...