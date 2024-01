L’appello a Biden di alcuni discendenti dei sopravvissuti all’Olocausto | “Stai permettendo il genocidio dei palestinesi | fermati”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

deiebrei, in un video pubblicato dalla Jewish Voice for Peace, un'organizzazione ebrea di sinistra degli Stati Uniti, si sono rivolti a Joe, accusandolo di stare facilitando "ildeia Gaza, perpetrato dal governo israeliano". Dopo aver ricordato le atrocità subite dai propri parenti, hanno ricordato che l'Olocausto ha dato – o dovrebbe aver dato – una lezione: "Mai più, a nessuno". Nel video compare anche un sopravvissuto al ghetto di Varsavia: "Sono scioccato nel vedere i miei, in Israele, che stanno massacrando i civili di Gaza" ha detto. "Signor, fermi la guerra".