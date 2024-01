L’apicoltore Sergio Zipoli miete successi internazionali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) Dieci mieli in concorso: otto hanno vinto la medaglia d’oro e due quella d’argento. Questo il record di, apicoltore di lungo corso con “fabbrica“ a Romanengo, come lunga è la serie dei suoiin questo campo, dove deve essere considerato un maestro. L’eccezionale performance il maestro del miele l’ha ottenuta al concorso internazionale Biolmiel, promosso da Cibi, consorzio italiano per il biologico di Bari che viene organizzato in collaborazione con il Crea, agricoltura e ambiente di Bologna.è stato il trionfatore di questa edizione. Il cremasco ha presentato dieci mieli al concorso. E tutti e dieci sono stati premiati. Ben otto hanno conquistato la medaglia d’oro, mentre due hanno ottenuto la medaglia d’argento. Nella categoria dei mieli monofloreali, medaglia ...