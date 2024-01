L’amore per i palestinesi è solo l’altra faccia dell’antisemismo L’intervento di Cazzola

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 28 gennaio 2024) Mi sono chiesto più volte e sempre più frequentemente se ci sia una particolare gerarchia dei c.d. civili, coinvolti in azioni di guerra. E per quale motivo i civilidella Striscia di Gaza occupano di gran lunga il primo posto. La popolazione civile finisce per essere – nelle guerre moderne – la vera vittima dei conflitti, anche se gli armamenti in una certa misura sono in grado di colpire obiettivi mirati. Nella Seconda guerra mondiale i bombardamenti erano rivolti proprio alla popolazione civile per fiaccare il morale di un Paese nemico. La Germania cominciò a perdere la guerra quando la sua aviazione non fu più in grado di difendere il territorio, gli obiettivi militari e le città. Dresda non era un obiettivo militare, ma subì pochi mesi prima della fine del conflitto e la resa della Germania un bombardamento spietato di cui non si è mai saputo con ...