L’America e le guerre | l’analista | Con Trump presidente forte sostegno a Tel Aviv E più pressione sull’Iran

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gennaio 2024 – Massimoad Israele, massima. Ma su Ucraina e Nato le aspettative di unisolazionista che lascia Kiev e l’Europa a se stesse davanti all’aggressività putiniana potrebbero non essere quelle giuste. Così Alexander Alden, senior fellow all’Atlantic Council, che in precedenza ha lavorato al Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, al Dipartimento di Stato e al Pentagono.è destinato a vincere la nomination repubblicana o ci sono ancora speranze per Nikky Haley? “L’exDonalde’ di gran lunga il candidato favorito nelle primarie Repubblicane. Lo indicano non solo i sondaggi, ma anche l’entusiasmo dei suoi sostenitori. Però nulla dovrebbe essere per scontato e bisogna aspettare ...