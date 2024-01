L’Amen BC Servizi torna al successo nella partita più importante

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 28 gennaio 2024) Al Palasport Estra gli amaranto di coach Evangelisti vincono lo scontro diretto con Serravalle. Amen BCScuola Basket Arezzo-Tre Colli Club Serravalle 61-44 Parziali: 9-11; 26-25; 48-31. Amen BC: Pelucchini 10, Zocca 11, Toia 12, Nica ne, Iannicelli 3, Rossi 4, Jankovic 3, Semprini Cesari 10, Vagnuzzi, Giommetti 4, Terrosi, Provenzal 4. All. Evangelisti Ass. Liberto. Tre Colli: Gay ne, Rossi, Avino, Taverna 9, Razic 2, Tava 2, Ruiu 9, Corino ne, Pavone 7, Perez De La Blanca 4, Ragazzini 11. All. Gatti Tanta tensioneprima parte di gara con entrambe le formazioni che litigano con il canestro,BCmette a referto solo due punti nei primi cinque minuti subendo un 2-7 che costringe al time out coach Evangelisti. Con pazienza la SBA recupera lo svantaggio riportandosi ...