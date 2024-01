L’allarme sventa il colpo notturno Assalto al supermarket | due arresti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il furtoal supermercato è fallito, con i due presunti responsabili arrestati in flagranza dai carabinieri. A.H. di 22 anni e M.E.S. 47enne, entrambi di nazionalità egiziana, sono finiti in carcere, il primo per il reato di tentata rapina, il secondo per quello di tentato furto. Entrambi glisono stati convalidati ieri in Tribunale a Pavia, con udienza rinviata al prossimo febbraio e per entrambi la misura cautelare della detenzione in carcere disposta dal giudice in attesa di giudizio. L’episodio è successo nella notte tra venerdì ieri al Carrefour Express in via Dante Alighieri a Vigevano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per l’entrata in funzione del sistema antifurto. In base alla ricostruzione dell’accaduto, i due sospettati si sarebbero introdotti furtivamente per mettere a segno un furto. Il loro obiettivo pare ...