Lacrime e ricordi | Sguardo da bambino E le sue cento vite nel segno dell’arte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 gennaio 2024) Un uomo dalle, instancabilmente entusiasta, affamato d’arte e bellezza, di quella bellezza che sapeva cogliere anche nell’infinitamente piccolo, nell’arte come nella natura e nel mondo intorno a sé. Una visione unica quella di Giuliano Gori, come raccontano tutti ma come ancor meglio sa chi oltre all’imprenditore e al collezionista ha conosciuto l’uomo. Così è stato per lo storicopistoiese Lorenzo Cipriani che a Gori era legato da motivi di studio, lavoro e passione, ma anche familiari. Una frequentazione nata quando Lorenzo era poco più che ventenne, fattasi sempre più assidua, che ha permesso a Cipriani di costruire una sintonia certamente preziosa. "Giuliano è stato un grande esempio e lo sarà sempre. Uomini così non muoiono mai: talmente grande è il loro lascito che continueranno a indicarci la strada e a ...