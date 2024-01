L' accoppiata Fazio-Giannini dà addosso a Meloni E tirano fuori pure Berlusconi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 28 gennaio 2024) Massimoall'assalto di Giorgia. L'editorialista di Repubblica è ospite della puntata del 28 gennaio di Che tempo che fa, talk show della domenica sera del canale Nove che viene condotto da Fabio, e critica pesantemente la leader di Fratelli d'Italia dopo il premier-time tenuto in settimana: "Per una volta le opposizioni rappresentate dai leader hanno dato una buona prova e Giorgiain Parlamento, dove generalmente va in carrozza, anche con toni molto sprezzanti e toni sempre piuttosto esasperati, stavolta è stata in difficoltà. E' stata brava Elly Schlein e sono stati scarsi probabilmente i consiglieri di Giorgia”. “Le hanno fatto dire una cosa che è stata un'alzata piuttosto straordinaria per Schlein, che ha schiacciato, cioè parlando dei tagli alla sanità e ...