La vittoria di Sinner all’Australian Open | i messaggi dei campioni dello sport per l’Azzurro

(Di domenica 28 gennaio 2024) Un’ esplosione di gioia questa mattina in tutta Italia e nel mondo. Ladi Jannik(leggi qui) ha invaso cuori e menti dei tifosi italiani, in tanti a celebrarlo sui social, e anche quello dei. Soprattutto il suo paese di origine, Sesto Pusteria in Trentino Alto Adige, ha seguito la finale del Torneo Atp e ha accompagnato il suo eroe fino all’alzata del Trofeo a Melbourne. “Siamo felicissimi, orgogliosi, stracontenti di quello che è riuscito a fare grazie alla sua forza fisica e mentale e grazie alla sua famiglia, che gli ha trasmesso tutto questo”. Il vice sindaco di Sesto Pusteri, Christoph Rainer, parla all’Adnkronos. “Faremo per lui una festa – dice ancora Rainer – non subito perché Sesto è ancora sottotono e ...