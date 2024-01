La vittoria di Jannik Sinner | il film della partita Sotto di 2 set | poi la rimonta lenta e inesorabile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Lascivolata giù fino a ritrovarsidi due set. E poi la, il lavoro paziente per girare la pruae cambiare rotta. Fino al trionfo. Ecco ildel match che ha incoronato, il primo italiano a vincere l’Australian Open, il quarto a conquistare un torneo dello Slam. Primo set – La tensione per la prima finale Slam si avverte subito, e infatti il primo allungo è di Medvedev. Il russo si costruisce tre palle break. Sulla prima sbaglia in lunghezza con il rovescio, ma sulla seconda il passante va a segno. Il russo domina nei suoi turni di servizio e di occasioni per recuperare non ce ne sono. Difficoltà che si traducono in tre set point per il numero 3 del mondo. I primi due vengono ...