La Vis Pesaro pareggia con l’Entella in zona Cesarini

(Di domenica 28 gennaio 2024) Virtus Entella 1 Vis1 VIRTUS ENTELLA (3-5-2): De Lucia; Bonini, Portanova, Manzi; Zappella, Corbari, Petermann (36’ st Matteazzi), Lipani (33’ st Faggi), Di Mario; Tomaselli (32’ st Faggioli), Montevago (32’ st Vianni). All. Fabio Gallo. VIS(4-3-2-1): Neri; Ceccacci, Rossoni (33’ st Molina), Zagnoni, Zoia; Rossetti, Di Paola, Nina (20’ st Neri); Karlsson, Pucciarelli (20’ st Mamona); Nicastro. All. Simone Banchieri. Arbitro: Di Reda di Molfetta. Reti: 39’ Tomaselli, 88’ Karlsson. Inla Vissegna il gol del pareggio e torna dalla trasferta con il sorriso.sblocca il risultato al 39’ quando Petermann di testa trova Tomaselli al limite, stop e conclusione al volo per il vantaggio biancoceleste. Nelle battute finali ecco il gol ...