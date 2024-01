La vigilia del tecnico Colucci | Energia positiva per vincere uno scontro salvezza»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Leonardoè consapevole dell’importanza della posta in palio oggi al Mazza con la Juventus Next Gen. Non si trova in una posizione semplice l’allenatore pugliese, che rispondendo ad una domanda sulla pressione con cui è costretto a convivere se la cava con una battuta: "Arrivando a Ferrara per guidare la Spal, mi sono sono già sentito in discussione dopo Altedo". La gara coi bianconeri è daa tutti costi, è d’accordo? "Certo, come tutte le altre del resto: noi giochiamo sempre per fare tre punti. Voglio una squadra che sia sempre compatta, determinata e con furore agonistico. Anche stavolta chiederò questo, assieme al coraggio. Vince chi sbaglia meno: dobbiamo limitare gli errori. E il risultato è la conseguenza della prestazione". Cosa porta in dote il presidente Tacopina? "Lui e il suo socio hanno portato...