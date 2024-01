La Tvs si affida ad un archistar per le pentole | Già un successo qui alla fiera di Francoforte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 gennaio 2024) Non è uno dei momenti migliori per le aziende che producono pentolame come la Tvs di Fermignano. Perché col mercato in frenata, la grande fabbrica fondata dfamiglia Bertozzini, da ormai qualche tempo sta usufruendo della cassa integrazione in attesa che il mercato cambi direzione. Ma in attesa che questo avvenga, proprio in questi giorni l’azienda sta mettendo sul mercato un prodotto ‘boutique’ che porta la firma di uncome Mario Cucinella: un set die vari accessori che trae ispirazione dalle valigie che usavano gli ufficiali durante la guerra per cucinarsi il cibo. Da ormai tre anni la Tvs di Fermignano è entrata a far parte del gruppo cino-americano, la Meyer Corporation, che detiene il 60 per cento delle quote. Il restante 40 per cento della società è rimasto ai fondatori e cioè...