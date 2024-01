La Toscana gioisce con Sinner | Giani | “Grazie per averci fatto sognare”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 gennaio 2024) Firenze, 28 gennaio 2024 – Lafesteggia la vittoria di Jannikche oggi hala storia vincendo gli Australian Open 2024. L’azzurro ha battuto il russo Daniil Medvedev, numero tre del mondo,a un’incredibile rimonta. Una conquista personale e nazionale: per lui si tratta del primo Slam, è il terzo italiano di sempre a imporsi in un Major e il primo a trionfare in Australia. Il rapporto che lega il campione al territorio è ormai noto: tra i tanti camp all’Elba negli anni scorsi e la tessera in tasca del Tennis Club Italia di Forte dei Marmi che lo ha visto nella formazione di serie A1, fra il 2019 e il 2021, insieme al compagno di squadra in Nazionale, Lorenzo Sonego, e allo stesso commissario tecnico, Filippo Volandri. A ricordarlo, nel congratularsi pubblicamente con il campione per ...