“La tangenziale sud è una discarica E l’Anas non risponde alle segnalazioni”

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ci sono sacchi neri stracolmi di immondizia, cartoni, sacchetti, lavandini, pezzi di mobili, fazzoletti, cartacce, bottiglie di vetro e di plastica. E chi più ne ha più ne metta. Non stiamo parlando di unama delle piazzole d’emergenza lungo laSud. Trasformate inda incivili che si liberano di rifiuti di ogni genere abbandonandoli sul ciglio della strada e nei campi adiacenti. Spazzatura che non viene regolarmente rimossa e che quindi continua ad accumularsi rendendo indecorosa e poco igienica tutta la zona. Lesono numerose, sia da parte dei cittadini sia da parte degli amministratori, che continuano a sollecitare la Provincia ead intervenire, dato che lasud è di competenza dell’ente. Le richieste si sono fatte ...

Il progetto della tram via Tangenziale Sud a Roma è al centro di controversie, con il VIII Municipio che ha boccia to il tracciato proposto. La pagina ... (ilcorrieredellacitta)

Per consentire i lavori di ispezione dei portali segnaletici e delle barriere antirumore, alcune uscite e tratti del raccordo Fiera Milano R37 E della tangenziale nord di Milano ...allo svincolo ...Il bilancio è di sei veicoli coinvolti con tre persone ferite, in codice giallo, tutte portate all'ospedale torinese Maria Vittoria. Attualmente si sta percorrendo l'arteria solo in prima corsia di ...Il traffico è bloccato in direzione nord e rallentato in direzione sud: «Sulla Tangenziale Nord rallentamenti di 4 km tra gli svincoli di STATALE 24 e VENARIA in direzione AOSTA/MILANO causa Incidente ...