La storia Io | barese | mi innamorai della Regia nel 1994 Rimasi impressionato dalla festa per la Serie A»

(Di domenica 28 gennaio 2024) Grande amore per la Reggiana e grande rispetto per il Bari. No, siete fuori strada; non è la classica e quasi banale dichiarazione pre-partita di un giocatore, ma la migliore sintesi per raccontare laparticolare di Giuseppe Carlucci, residenza anagrafica a Giovinazzo (20.000 abitanti affacciati sul mare a pochi chilometri da Bari), cuore calcistico di colore granata, oltre 700 chilometri più a nord. E se pensate ad una infatuazione pallonara figlia dell’era digitale che propone calcio in tv da ogni latitudine, ancora non ci siamo. Certo, galeotto fu inizialmente il teleschermo che nel lontanomostrò le immagini-promozione inReggiana: "Midi quel pubblico caldissimo" racconta al sito "Tele Bari" il quasi 40enne (lì ...