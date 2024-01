La stampa estera celebra Sinner Marca su di giri | “Travestito da Nadal” L’Equipe si inchina | “Mantenute le promesse”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) Lahato in pompa magna la vittoria di Jannikagli Australian Open. Il tennista italiano ha vinto il primo Slam della stagione, sconfiggendo il russo Daniil Medvedev sul cemento di Melbourne al termine di un’epocale rimonta da 0-2. Il numero 4 del ranking ATP ha battuto il numero 3 del mondo, dopo che in semifinale aveva regolato Sua Maestà Novak Djokovic (imbattuto in terra oceanica da 33 partite e numero 1 del circuito). Il 22enne altoatesino ha raccolto i favori di tutti i media internazionali. Cominciamo dai due principali. La francese Equipe, apprezzatissima per la sua copertura capillare di tutti gli sport, ha titolato: “Jannikha vinto l’Open d’Australia e conquista il suo primo Slam“. I colleghi transalpini hanno poi proseguito: “...