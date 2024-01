La situazione Empoli e S Miniato dietro ai rossoblù negli scontri diretti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Nel girone B di serie B interregionale è una classifica ancora tutta in evoluzione. Nessuna squadra, a parte nelle zone basse della graduatoria, alla vigilia del turno odierno è certa della propria posizione. Per quanto riguarda la lotta per la qualificazione al play in gold (primi 4 posti), Stosa e Cecina a quota 26 sono quelle messe meglio, ma non ancora certe del piazzamento.e Saninseguono a quota 24 in terza e quarta posizione, insidiate però da vicino dalla coppia composta da Lucca e Quarrata, attardata di sole 2 lunghezze (22). Importantissimo, in ottica qualificazione, lo scontro diretto tra Quarrata e Sanin programma in questo week end, gara che potrebbe riaprire decisamente la sfida per i primi posti, quando mancheranno 3 giornate al termine della prima fase. La Virtus ha dalla sua anche il vantaggio ...