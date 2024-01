La situazione alla 21ª giornata | la Pallacanestro 2 015 può ancora arrivare dal primo al quarto posto L’Unieuro spera anche in Cividale e Rimini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Penultimanel girone Rosso del campionato di A2, per un turno in cui tutte le squadre proveranno a dare battaglia per cercare di conquistare punti per scalare la classifica in vista della fase ad orologio, con l’obiettivo di avere avversarie più malleabili quando si tratterà di scrivere il calendario delle dieci partite successive. Inoltre, al vertice, si sgomitaper le prime due posizioni che valgono la Final Four di Coppa Italia (il girone Verde ha già qualificato Trapani e Cantù). In particolare, Forlì puòin qualunque posizione dprimaquarta. Dipenderà dalle proprie forze, ma non solo. Tra le rivali del, la Fortitudo ha un impegno agevole sulla carta, ma da non sottovalutare: al PalaDozza ospita una ...