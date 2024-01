La Sir Perugia vince la Coppa Italia | battuta in finale Monza per 3-1

(Di domenica 28 gennaio 2024) Alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno fa festa, che alza al cielo ladi pallavolo maschile superando per 3-1in. Questi i parziali: 22-25 25-21 25-15 25-23. Per i neo campioni è il quarto successo nelle ultime sette edizioni in questa competizione. LA...

I Block Devils sono secondi in classifica a -3 da Trento, ma Piacenza non demorde e insegue gli ... (oasport)

In casa Perugia 18 i punti di Semeniuk, 16 di Ben Tara, 15 di Flavio, 14 di Plotnytskyi, per Monza ... (oasport)

PERUGIA - All’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) la Sir Susa Vim Perugia ha vinto la Coppa Italia di pallavolo maschile. La squadra del coach Angelo Lorenzetti, nella gara decisiva della ...La Coppa Italia 2024 va a Perugia. Gli umbri superano Monza 3-1 nella finale dell’Unipol Arena e conquistano per la quarta volta il trofeo. La Sir continua così nella stagione di successi, iniziata ...(Carlo Lisi per iVolleymagazine.it) Poker di Coppa Italia per la Sir Susa Vim Perugia. La squadra del presidente Sirci ha vinto per la quarta volta il secondo trofeo nazionale dopo il 2018, il 2019 e ...