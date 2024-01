La serata dei duetti di Sanremo 2024 | quali sono gli artisti che saliranno sul palco?

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di domenica 28 gennaio 2024) Chi accompagnerà i big in gara nell’attesissimadelle cover? Il festival non è ancora iniziato e già spuntano i primi nomi.Ormai manca sempre di meno al Festival di: si inizia martedì 6 febbraio e si termina il sabato 10 febbraioin cui finalmente si conoscerà il nome del vincitore o della vincitrice di questa 74°esmia edizione. Un periodo questo che fa fermare tutto e tutti e che tiene con il fiato sospeso per bene cinque giorni. In televisione, infatti, spesso sentiamo parlare di febbre da Festival.i possibiliche canteranno acoi big in gara? – InformazioneOggi.itEbbene, dopo aver presentato i big in gara nelle scorse serate, Amadeus ha anche rivelato chi ci sarà ad affiancarlo in quella che ...