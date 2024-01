La Promessa | trame dal 29 gennaio al 2 febbraio | Manuel e Jimena si scontrano

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il rapporto trasarà sempre più teso e complicato. I due, nel corso delle puntate Ladal 29al 2, arriveranno ad un'acceso scontro. Nel frattempo, Maria sarà triste perché convinta che Salvador non la ami più e per questo non vuole sposarla. Pia, invece, non avendo prove su chi la sta avvelenando, prenderà una decisione sul da farsi. Anticipazioni Ladal 29al 2si scontra conMaria si è fatta coraggio ed ha parlato a Salvador del loro matrimonio, ma riceverà una risposta che non le farà per nulla piacere. Il giovane, infatti, le dirà che per il momento non ha intenzione di pensare alle nozze, in quanto è traumatizzato da quello che ha ...