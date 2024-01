La programmazione di Sinner dopo gli Australian Open | i prossimi tornei di Jannik

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024)trionfa aglie regala una gioia indimenticabile all’Italia intera. Una rimonta meravigliosa messa in atto dall’azzurro, che batte Medvedev e conquista il suo primo Slam in quel di Melbourne. Ora il ritorno in Italia, neigiorni anche il ricevimento in Quirinale dal Presidente Mattarella insieme alla squadra di Davis. Poi, si tornerà in campo. All’orizzonte ci sarebbe una breve stagione sui campi indoor europei, conattualmente iscritto prima al torneo di Marsiglia e poi a quello di Rotterdam. Lo scorso anno in Francia si aggiudicò il titolo, mentre in Olanda perse in finale proprio con lo stesso Medvedev appena battuto. Vedremo se l’altoatesino e il suo staff confermeranno neigiorni questo programma o se ...