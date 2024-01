La procuratrice che riaprì il caso Zuncheddu | «Così ho capito che era innocente | le mie frasi hanno smosso la coscienza di chi lo accusava Dopo la sentenza ho pianto»

Sul corpo non sono state riscontrate tracce di violenza o ecchimosi che possano far pensare a un’aggressione. Il sostituto procuratore di turno, Laura Colica, come di prassi, ha aperto un fascicolo e ...Con questi interventi spot che certe volte sembrano contraddittori non andiamo da nessuna parte», sottolinea il procuratore Nicola Gratteri. La presidente Teresi affonda i colpi. «La decisa virata ...De Lucia: "Cosa nostra non è finita, ma le risorse sono limitate" Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia ha messo chiaramente in evidenza come "non dobbiamo mai dare Cosa nostra per finita, ...