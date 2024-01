La Pistoiese dura 45 minuti | poi il Carpi la punisce | 3-2 al Cabassi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024)(Modena), 28 gennaio 2024 – Non si arresta l’emorragia di sconfitte della(cinque consecutive), rivoluzionata dal garante del trust, Maurizio De Simone. Anche al “”, gli arancioni soccombono 3-2 con ildopo essersi illusi, avendo chiuso in vantaggio, 2-1, la prima frazione di gioco. Parigi lancia Panicucci dal primo minuto. Pronti via e al 3’ i padroni di casa passano in vantaggio: Forapani calcia dalla bandierina pescando solo soletto in area Saporetti, che di sinistro al volo spedisce il pallone in rete. Al 18’ bell’azionegiana che porta al tiro Bouhali, ma Ielo si immola deviando la sfera in calcio d’angolo. Al 28’ veementi proteste della panchina arancione per un presunto fallo di mano di Forapani nell’area emiliana: il direttore di gara fa proseguire il gioco, ...