La panchina gigante distrutta dai vandali

(Di domenica 28 gennaio 2024) Non c’è pace per la big bench, lainaugurata nel mese di settembre dello scorso anno nel bel mezzo del Parco del Ticino a Bernate. Ieri qualcuno l’ha letteralmentegettando alcune travi nel fiume del Ticino. La big bench, appena inaugurata, è stata subitozzata da parte di qualcuno che detestava la decisione di posizionarla in quel posto a pochi passi dalla lanca e in una zona naturalistica di pregio. Forse temendo l’arrivo di troppi visitatori. Tantissime le persone che si sono recate a visitarla in questi mesi. L’azione dei, o del vandalo, è stata violenta. Se nelle precedenti occasioni si erano limitati ad imbrattarla, questa volta hanno fatto di peggio. Sui social il gesto è stato unanimemente condannato. Ma sarà difficile andare ad individuare il ...