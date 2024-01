La pagella di Lazio – Napoli

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ildopo la sconfitta contro l’Inter all’ultimo minuto nella finale della supercoppa italiana, affronta lain trasferta con una squadra decimata tra squalifiche e infortuni, Mazzarri con una formazione molto difensiva riesce nell’intento di non perderla,quasi mai pericolosa, gli azzurri tanto possesso palla e nessun tiro in porta.0 – 0 Ho visto questo: Gollini 6: Mai impegnato seriamente se non in qualche buona uscita. Ostigard 6: Gioca dal primo minuto, sempre in anticipo è fondamentale un suo salvataggio quasi sulla linea nella ripresa, Felipe Anderson sempre costretto a indietreggiare. Il migliore del,meriterebbe più spazio. Rrahmani 6,5: Partita di normale amministrazione, gestisce bene le palle che arrivano dalle sue ...

Ha sempre una lettura anticipata dei pericoli, gestisce Cataldi, corre in soccorso, tesse la tela. Non va mai in soggezione, c’è sempre lui e non sbaglia nulla.Al termine della gara contro il Napoli, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri non risponderà alle domande della stampa nella sala conferenze dello Stadio Olimpico di Roma perché colpito da un lutto ..."Pareggio a reti inviolate per il Napoli all'Olimpico contro la Lazio. Gara imbrigliata, poche occasioni per gli azzurri, squadra che non è riuscita ad incidere anche date le pesanti assenze in attacc ...