La nostra scommessa? Un musical Sul palco gli alunni cantano e ballano

(Di domenica 28 gennaio 2024) EMPOLI Cosa c’entrano luci, musiche, coreografie, costumi e scenografie, con un istituto tecnico professionale? È la grandedel Ferraris Brunelleschi di Empoli. Quella di mettere in piedi e poi portare in scena un. Il gruppo è già al lavoro. Sotto la competente regia di Katia Frese (nella foto), ventidue allievi della scuola, tra cantanti e ballerini, stanno allestendo un’interpretazione del celebre "Notre Dame de Paris". Gli studenti che si metteranno alla prova con questo genere teatrale e cinematografico sono quelli iscritti al corso specifico del grande progetto Next. "Per i ragazzi e per la scuola è una bella sfida – confida la stessa regista – Ma il gruppo c’è, ho percepito subito delle belle sensazioni e vibrazioni. Si stanno tutti impegnando molto e sono sicura che sapranno dare il massimo". La preparazione dell’opera – che ...