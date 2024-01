La libertà non è scontata | va difesa sempre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 gennaio 2024) Medaglia d’onore alla memoria di un montanaro che ha vissuto le disumane sofferenze del campo di concentramento nazista in Germania: Orduaro Mercanti di Villa Minozzo, classe 1911, dopo lunghi anni di servizio militare conclusi con la prigionia, torna a casa ammalato e dopo anni di sofferenza, si arrende e muore nel dicembre del 1957. L’unica figlia Thea Erminia, che vive a Quattro Castella, venerdì scorso ha ricevuto con orgoglio, dalle mani del Prefetto Maria Rita Cocciufa la medaglia a ricordo di una dolorosa vicenda ricostruita pazientemente per rendere onore alla memoria di suo padre. Thea Erminia, in occasione della consegna – avvenuta in prefettura alla presenza dei sindaci Elio Ivo Sassi di Villa Minozzo ed Alberto Olmi di Quattro Castella – visibilmente commossa, ha detto: "Ho voluto onorare mio padre perché, nonostante le sue inenarrabili sofferenze umane, egli mi amò ...