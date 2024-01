La Lazio non va oltre 0-0 in casa con il Napoli | interrotta serie di 4 vittorie

(Di domenica 28 gennaio 2024) Pubblicato il 28 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Finisce con un deludente 0-0 la sfida Champions dell'Olimpico tra, che danno vita a una partita bloccata con un solo tiro in porta in 95 minuti. Primo tempo sotto tono e ripresa con i padroni diche ci provano un po' di più ma senza creare particolari problemi a Gollini. In classifica i biancocelesti, che interrompono una striscia di 4di fila inA, agganciano momentaneamente la Fiorentina, impegnata tra poco incon l'Inter, al 5° posto con 34 punti, due in più degli azzurri che sono ottavi insieme alla Roma. La prima chance della partita è per laal 13': strappo di Luis Alberto che premia il taglio centrale di Isaksen che di sinistro conclude alto. Il match è molto tattico, ...

La cronaca della partita Dopo i primi dieci minuti di studio è la Lazio al 13' ad avere la prima possibile chance per colpire con Luis Alberto che serve Isaksen che calcia di prima intenzione non ...L'allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-0 di Roma contro la Lazio di mister Maurizio Sarri ...in verticale ma loro sono più veloci". Sull'attacco: "Non ...Un Napoli troppo sterile in attacco e una Lazio molto attenta dietro. Il risultato è uno 0-0 con un dato incredibile per gli uomini di Mazzarri. Le statistiche a fine partita, infatti, ...