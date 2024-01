La laurea a Segre Il coraggio di Liliana più forte dell’odio | Basta indifferenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) "Per trent’anni sono andata nelle scuole, nelle università, nelle parrocchie, ma so che non ho mai detto tutto. Perché non si può. Non c’è vocabolario così ricco, in cui ci siano le parole per dire fino in fondo tutta la verità. Ho letto Primo Levi e tanti che hanno scritto del lager molto bene, ma l’essenza più profonda degli assassini non l’ho trovata mai in nessuno". A dirlo è la senatrice a vita, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz. A lei l’università Statale di Milano ha voluto conferire lahonoris causa in Scienze storiche "per aver offerto alla ricerca storica la sua straordinaria testimonianza. Per aver dato alle nuove generazioni gli strumenti per comprendere avvenimenti fondamentali del nostro passato. Per avere raccontato con rigore e obiettività l’Indicibile. Per la sua battaglia contro ...