La guerra in Ucraina finirà così Perché il fedelissimo di Zelensky è ottimista

(Di domenica 28 gennaio 2024) Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri dell', è stato ospite nel corso della puntata del 28 gennaio di In Mezz'ora, programma domenicale di Rai3 condotto da Monica Maggioni. Il primo tema affrontato coldi Volodymyrè quello delle elezioni Usa, che possono incidere sullacontro la Russia: “Nell'ambito della campagna elettorale dagli Usa provengono messaggi diversi ai quali noi dobbiamo rispondere, come ha fatto il presidente. Ma noi rispondiamo sempre in modo molto ragionevole per un motivo semplice. Noi collaboreremo con il nuovo presidente UsA, chiunque sia, uomo o donna, democratico o repubblicano. L'collaborerà con quel presidente. Io sono fiducioso sul fatto che, nonostante alcuni messaggi provenienti dalla campagna elettorale ...