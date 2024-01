La grande sfida | Sinner contro l' ' ex tabù' Medvedev

(Di domenica 28 gennaio 2024) AGI - I tempi in cui Daniilera una sorta di avversarioper Jannikoggi sembrano lontanissimi. Eppure sono scivolati via solo pochi mesi: i tempi sono cambiati nell'ottobre scorso a Pechino quando Jannik, dopo sei sconfitte consecutive, annichilì il russo guardandolo per la prima volta dritto negli occhi, senza più alcun atteggiamento remissivo. Il numero 3 del mondo (il russo) e il 4 (l'azzurro) si ritrovano dalle nostre 9,30 del mattino, nella finale dell'Australian Open, per la prima volta sulla distanza lunga dei tre set su cinque. E Jannik ci arriva con addosso il peso del favorito. In primis perché l'assoluta autorevolezza con cui è arrivato a questo traguardo (un solo set perso,Djokovic) fa pensare che a tutt'oggi Jannik sia il giocatore più forte del pianeta e che quindi non ...

Ma la grande sfida non è in chiaro Ma come mai la sfida non verrà trasmessa in chiaro C'è una spiegazione: la finale degli Australian Open non rientra nella lista degli eventi di interesse nazionale ...Ore 18, l’obiettivo è espugnare il PalaCarnera: biancorossi sul +2 in classifica, vincendo sarebbero certi delle Final Four di coppa ...Anche in quella successiva, nonostante tante sconfitte, ho imparato molto. Macerata è una grande società e lo sta dimostrando. Noi arriviamo bene alla sfida. C’è grande convinzione in ciò che facciamo ...